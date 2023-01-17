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Балакин Захар Петрович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Балакин Петр Никифорович

Мать: Балакина Акилина Ивановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1816

Жена: Балакина Анастасия Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы, не венчаны
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ларина Феодора Захаровна

Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Балакин Петр Захарович

Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Токарева Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Захаровна

Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталья Захаровна

Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Зиновия Захаровна

Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ефимия Захаровна

Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Балакин Назар Захарович

Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Прохорова Ирина Захаровна

Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Балакин Егор Захарович

Мать ребёнка: Балакина Анна Максимовна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балакина Анна Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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