Балакин Захар Петрович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
10.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы, не венчаны
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ларина Феодора Захаровна
Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Токарева Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Захаровна
Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталья Захаровна
Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Зиновия Захаровна
Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ефимия Захаровна
Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Прохорова Ирина Захаровна
Мать ребёнка: Балакина Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Балакина Анна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балакина Анна Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно