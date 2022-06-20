Балакина Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Соколова (Балакина) Пелагия Петровна
Отец ребёнка: Балакин Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Балакина) Феврония Петровна
Отец ребёнка: Балакин Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Балакин Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Зайцова (Балакина) Неонилла Петровна
Отец ребёнка: Балакин Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Балакина) Агафия Петровна
Отец ребёнка: Балакин Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Балакин Петр Никифорович
Рождение ребёнка
22.03.1806
Отец ребёнка: Балакин Петр Никифорович
Смерть
До 1858