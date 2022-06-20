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Балакина Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакин Петр Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Соколова (Балакина) Пелагия Петровна

Отец ребёнка: Балакин Петр Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Балакина) Феврония Петровна

Отец ребёнка: Балакин Петр Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Сын: Балакин Захар Петрович

Отец ребёнка: Балакин Петр Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Зайцова (Балакина) Неонилла Петровна

Отец ребёнка: Балакин Петр Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Балакина) Агафия Петровна

Отец ребёнка: Балакин Петр Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Балакин Ипатий Петрович

Отец ребёнка: Балакин Петр Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.03.1806

Сын: Балакин Федор Петрович

Отец ребёнка: Балакин Петр Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

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