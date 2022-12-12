Зайцова (Балакина) Неонилла Петровна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
?.01.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Епистима Ивановна
Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Зайцов Иван Иванович
Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно