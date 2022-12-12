Зайцова (Балакина) Неонилла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова (Балакина) Неонилла Петровна

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Балакин Петр Никифорович

Мать: Балакина Акилина Ивановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1819

Муж: Зайцов Иван Яковлевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1820

Сын: Зайцов Мокий Иванович

Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Епистима Ивановна

Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Зайцов Нестор Иванович

Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Зайцов Иван Иванович

Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Зайцов Федор Иванович

Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Зайцов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Зайцов Иван Яковлевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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