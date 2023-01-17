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Зайцов Иван Яковлевич

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Зайцов Яков Никифорович

Мать: Зайцова Матрона Степановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1819

Жена: Зайцова Неонилла Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1820

Сын: Зайцов Мокий Иванович

Мать ребёнка: Зайцова Неонилла Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Епистима Ивановна

Мать ребёнка: Зайцова Неонилла Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Зайцова Неонилла Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зайцова Неонилла Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Зайцов Нестор Иванович

Мать ребёнка: Зайцова Неонилла Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Зайцова Неонилла Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Зайцов Иван Иванович

Мать ребёнка: Зайцова Неонилла Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Зайцов Федор Иванович

Мать ребёнка: Зайцова Неонилла Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Зайцов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Зайцова Неонилла Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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