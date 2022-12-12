Зайцова Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцова Матрона Степановна

Зайцова Матрона Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Между 1808 и 1816

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Зайцов Яков Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Сын: Зайцов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Зайцов Яков Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мариамна Яковлевна

Отец ребёнка: Зайцов Яков Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Зайцов Яков Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Зайцов Сысой Яковлевич

Отец ребёнка: Зайцов Яков Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцов Яков Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1808 и 1816
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close