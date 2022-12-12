Зайцова Матрона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиМежду 1808 и 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Зайцов Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Зайцов Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мариамна Яковлевна
Отец ребёнка: Зайцов Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Зайцов Яков Никифорович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Зайцов Яков Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1808 и 1816