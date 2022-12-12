Зайцов Нестор Иванович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Зайцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анастасия Несторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
07.02.1870
Жена: не указана
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно