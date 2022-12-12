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Зайцов Нестор Иванович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Зайцов Иван Яковлевич

Мать: Зайцова Неонилла Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анастасия Несторовна

Мать ребёнка: не указана

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1870

Жена: не указана

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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