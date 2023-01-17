Зайцов Мокий Иванович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Зайцов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Зайцова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Устина Мокиевна
Мать ребёнка: Зайцова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Зайцова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марфа Мокиевна
Мать ребёнка: Зайцова Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцова Анна Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно