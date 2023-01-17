Зайцов Мокий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцов Мокий Иванович

Зайцов Мокий Иванович

avatar

Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Зайцов Иван Яковлевич

Мать: Зайцова Неонилла Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Зайцов Венедикт Мокиевич

Мать ребёнка: Зайцова Анна Афанасьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Устина Мокиевна

Мать ребёнка: Зайцова Анна Афанасьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Зайцов Вавил Мокиевич

Мать ребёнка: Зайцова Анна Афанасьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марфа Мокиевна

Мать ребёнка: Зайцова Анна Афанасьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцова Анна Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close