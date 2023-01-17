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Зайцова Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Зайцов Венедикт Мокиевич

Отец ребёнка: Зайцов Мокий Иванович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Устина Мокиевна

Отец ребёнка: Зайцов Мокий Иванович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Зайцов Вавил Мокиевич

Отец ребёнка: Зайцов Мокий Иванович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марфа Мокиевна

Отец ребёнка: Зайцов Мокий Иванович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцов Мокий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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