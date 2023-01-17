Балакин Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения22.03.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1806
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анисия Федоровна
Мать ребёнка: Балакина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Балакина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Балакина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Балакина Наталья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно