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Балакин Федор Петрович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.03.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1806

Отец: Балакин Петр Никифорович

Мать: Балакина Акилина Ивановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анисия Федоровна

Мать ребёнка: Балакина Наталья Егоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Балакин Федот Федорович

Мать ребёнка: Балакина Наталья Егоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Балакин Иоаким Федорович

Мать ребёнка: Балакина Наталья Егоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Балакина Наталья Егоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балакина Наталья Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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