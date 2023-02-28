Балакин Федот Федорович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Балакин Федор Петрович
Бракосочетание
01.03.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Заводский мастеровый Григорий Евсегниев Пахотин
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Федотовна
Мать ребёнка: Балакина Васса Прокопьевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ксения Федотовна
Мать ребёнка: Балакина Васса Прокопьевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феодосия Федотовна
Мать ребёнка: Балакина Васса Прокопьевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Балакин Кондратий Федотович
Мать ребёнка: Балакина Васса Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно