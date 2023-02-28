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Балакин Федот Федорович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Балакин Федор Петрович

Мать: Балакина Наталья Егоровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.03.1850

Жена: Балакина Васса Прокопьевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Заводский мастеровый Григорий Евсегниев Пахотин
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Федотовна

Мать ребёнка: Балакина Васса Прокопьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ксения Федотовна

Мать ребёнка: Балакина Васса Прокопьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Феодосия Федотовна

Мать ребёнка: Балакина Васса Прокопьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Балакин Кондратий Федотович

Мать ребёнка: Балакина Васса Прокопьевна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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