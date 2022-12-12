Соколова (Балакина) Пелагия Петровна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
01.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Соколов Семен (Ефимович)
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Соколов Семен (Ефимович)
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лебедева Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Соколов Семен (Ефимович)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858