Соколова (Балакина) Пелагия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Балакина) Пелагия Петровна

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Балакин Петр Никифорович

Мать: Балакина Акилина Ивановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.02.1816

Муж: Соколов Семен (Ефимович)

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1816

Сын: Соколов Федор Семенович

Отец ребёнка: Соколов Семен (Ефимович)

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Соколов Семен (Ефимович)

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лебедева Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Соколов Семен (Ефимович)

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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