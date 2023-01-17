Соколов Семен (Ефимович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Соколов Потап Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Соколова Пелагия Петровна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Соколова Пелагия Петровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лебедева Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Соколова Пелагия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно