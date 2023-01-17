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Соколов Семен (Ефимович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Соколов Потап Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1816

Жена: Соколова Пелагия Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1816

Сын: Соколов Федор Семенович

Мать ребёнка: Соколова Пелагия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Соколова Пелагия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лебедева Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Соколова Пелагия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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