Лебедева (Соколова) Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
09.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Захар Стефанов Сухов
Рождение ребёнка
26.04.1843
Отец ребёнка: Лебедев Феодул Матвеевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Лебедев Феодул Матвеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Лебедев Феодул Матвеевич
Рождение ребёнка
25.10.1849
Сын: Лебедев Андрей Феодулович
Отец ребёнка: Лебедев Феодул Матвеевич
Рождение ребёнка
31.10.1852
Дочь: Елизавета Феодуловна
Отец ребёнка: Лебедев Феодул Матвеевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лебедев Леонтий Феодулович
Отец ребёнка: Лебедев Феодул Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно