Лебедева (Соколова) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Соколова) Екатерина Семеновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Соколов Семен (Ефимович)

Мать: Соколова Пелагия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1836

Муж: Лебедев Феодул Матвеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Захар Стефанов Сухов
Рождение ребёнка
26.04.1843

Сын: Лебедев Федор Феодулович

Отец ребёнка: Лебедев Феодул Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лебедев Иван Феодулович

Отец ребёнка: Лебедев Феодул Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лебедев Павел Феодулович

Отец ребёнка: Лебедев Феодул Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.10.1849

Сын: Лебедев Андрей Феодулович

Отец ребёнка: Лебедев Феодул Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.10.1852

Дочь: Елизавета Феодуловна

Отец ребёнка: Лебедев Феодул Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лебедев Леонтий Феодулович

Отец ребёнка: Лебедев Феодул Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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