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Лебедев Андрей Феодулович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.10.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1849

Отец: Лебедев Феодул Матвеевич

Мать: Лебедева Екатерина Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.10.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница мастероваго Григория Никитина Смирнова жена Фекла Сысоева
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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