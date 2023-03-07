Лебедев Андрей Феодулович
Место рождения
Дата рождения25.10.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1849
Крещение
29.10.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница мастероваго Григория Никитина Смирнова жена Фекла Сысоева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно