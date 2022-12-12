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Лебедев Феодул Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Лебедев Матвей Иванович

Мать: Лебедева Ирина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1836

Жена: Лебедева Екатерина Семеновна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Захар Стефанов Сухов
Рождение ребёнка
26.04.1843

Сын: Лебедев Федор Феодулович

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лебедев Иван Феодулович

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лебедев Павел Феодулович

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.10.1849

Сын: Лебедев Андрей Феодулович

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.10.1852

Дочь: Елизавета Феодуловна

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Лебедев Леонтий Феодулович

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Семеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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