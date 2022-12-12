Лебедев Феодул Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Лебедев Матвей Иванович
Мать: Лебедева Ирина Петровна
Бракосочетание
09.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Захар Стефанов Сухов
Рождение ребёнка
26.04.1843
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
25.10.1849
Сын: Лебедев Андрей Феодулович
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
31.10.1852
Дочь: Елизавета Феодуловна
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лебедев Леонтий Феодулович
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно