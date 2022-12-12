Лебедева (Ширшова) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Ширшова) Ирина Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

09.03.1838

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Ширшов Петр Климентьевич

Мать: Ширшова Анастасия Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.09.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник работник Кузма Панфилов
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мариамна Матвеевна

Отец ребёнка: Лебедев Матвей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1809

Муж: Лебедев Матвей Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1816

Сын: Лебедев Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Лебедев Матвей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1819

Дочь: Мариамна Матвеевна

Отец ребёнка: Лебедев Матвей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Лебедев Феодул Матвеевич

Отец ребёнка: Лебедев Матвей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.03.1838
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
12.03.1838
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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