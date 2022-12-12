Лебедева (Ширшова) Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти09.03.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Крещение
09.09.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник работник Кузма Панфилов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мариамна Матвеевна
Отец ребёнка: Лебедев Матвей Иванович
Бракосочетание
1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не венчаны
Рождение ребёнка
1816
Сын: Лебедев Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Лебедев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1819
Дочь: Мариамна Матвеевна
Отец ребёнка: Лебедев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Лебедев Матвей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.03.1838
Причина смерти: От горячки
Похороны
12.03.1838
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя