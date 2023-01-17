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Лебедев Николай Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Между 1844 и 1849

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Лебедев Матвей Иванович

Мать: Лебедева Ирина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1836

Жена: Лебедева Александра Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Захар Стефанов Сухов
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрона Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Александра Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лебедев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева Александра Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1844

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева Александра Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1844 и 1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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