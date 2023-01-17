Лебедев Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиМежду 1844 и 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Лебедев Матвей Иванович
Мать: Лебедева Ирина Петровна
Бракосочетание
09.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Захар Стефанов Сухов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрона Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Лебедева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1844
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева Александра Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1844 и 1849