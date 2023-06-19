Лебедева (Парыгина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Трубин Иван Минеевич
Мать: Трубина Акилина Карповна
Бракосочетание
09.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Захар Стефанов Сухов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрона Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Лебедев Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
04.08.1844
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Лебедев Николай Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858