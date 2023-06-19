Лебедева (Парыгина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Парыгина) Александра Ивановна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Трубин Иван Минеевич

Мать: Трубина Акилина Карповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1836

Муж: Лебедев Николай Матвеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Захар Стефанов Сухов
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрона Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лебедев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Лебедев Николай Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1844

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Лебедев Николай Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика