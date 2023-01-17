Трубина Акилина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1802
Муж: Трубин Иван Минеевич
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1802
Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич
Рождение ребёнка
?.08.1804
Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич
Рождение ребёнка
28.07.1806
Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Трубин Петр Иванович
Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Козминых Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Лебедева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно