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Трубина Акилина Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1802

Муж: Трубин Иван Минеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1802

Сын: Парыгин Семен Иванович

Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1804

Сын: Парыгин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.07.1806

Сын: Трубин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Трубин Петр Иванович

Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Козминых Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Лебедева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Трубин Иван Минеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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