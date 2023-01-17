Козминых (Парыгина) Феодора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козминых (Парыгина) Феодора Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Трубин Иван Минеевич

Мать: Трубина Акилина Карповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1843

Муж: Козминых Степан Захарович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Козминых Степан Захарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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