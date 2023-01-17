Козминых (Парыгина) Феодора Ивановна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Трубин Иван Минеевич
Мать: Трубина Акилина Карповна
Бракосочетание
06.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Козминых Степан Захарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно