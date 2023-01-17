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Козминых Степан Захарович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.12.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1815

Отец: Козминых Захар Филиппович

Мать: Козминых Ирина Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1843

Жена: Козминых Феодора Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Степановна

Мать ребёнка: Козминых Феодора Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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