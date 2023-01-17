Козминых Степан Захарович
Место рождения
Дата рождения?.12.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1815
Отец: Козминых Захар Филиппович
Мать: Козминых Ирина Ефимовна
Бракосочетание
06.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Степановна
Мать ребёнка: Козминых Феодора Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно