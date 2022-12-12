Козминых Захар Филиппович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Крещение
16.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1815
Жена: Козминых Ирина Ефимовна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1815
Сын: Козминых Степан Захарович
Мать ребёнка: Козминых Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Христина Захаровна
Мать ребёнка: Козминых Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Козминых Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Захаровна
Мать ребёнка: Козминых Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мичкова Степанида Захаровна
Мать ребёнка: Козминых Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Козминых Ирина Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно