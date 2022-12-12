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Козминых Захар Филиппович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Казниных Филипп Васильевич

Мать: Козминых Ирина Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1815

Жена: Козминых Ирина Ефимовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1815

Сын: Козминых Степан Захарович

Мать ребёнка: Козминых Ирина Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Христина Захаровна

Мать ребёнка: Козминых Ирина Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Козминых Федот Захарович

Мать ребёнка: Козминых Ирина Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Захаровна

Мать ребёнка: Козминых Ирина Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мичкова Степанида Захаровна

Мать ребёнка: Козминых Ирина Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Козминых Иван Захарович

Мать ребёнка: Козминых Ирина Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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