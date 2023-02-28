Парыгин Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения?.12.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1802
Отец: Трубин Иван Минеевич
Мать: Трубина Акилина Карповна
Бракосочетание
18.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Христина Семеновна
Мать ребёнка: Парыгина Анастасия Антиповна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Парыгина Анастасия Антиповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно