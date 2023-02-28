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Парыгин Семен Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.12.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1802

Отец: Трубин Иван Минеевич

Мать: Трубина Акилина Карповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1821

Жена: Парыгина Анастасия Антиповна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Христина Семеновна

Мать ребёнка: Парыгина Анастасия Антиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Трубин Федор Семенович

Мать ребёнка: Парыгина Анастасия Антиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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