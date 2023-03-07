Парыгина (Старкова) Анастасия Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парыгина (Старкова) Анастасия Антиповна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Старков Антип Николаевич

Мать: Старкова Евпраксия Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1821

Муж: Парыгин Семен Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Христина Семеновна

Отец ребёнка: Парыгин Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Трубин Федор Семенович

Отец ребёнка: Парыгин Семен Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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