Парыгина (Старкова) Анастасия Антиповна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
18.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Христина Семеновна
Отец ребёнка: Парыгин Семен Иванович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Парыгин Семен Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно