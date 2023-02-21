Старкова Евпраксия Стахиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Параскева Антиповна
Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Старков Тимофей Антипович
Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Парыгина Анастасия Антиповна
Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич
Рождение ребёнка
26.02.1800
Сын: Старков Поликарп Антипович
Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Старков Василий Антипович
Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.1810
Дочь: Феодосия Антиповна
Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.1810
Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич
Рождение ребёнка
24.08.1814
Дочь: Васса Антиповна
Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно