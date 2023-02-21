Старкова Евпраксия Стахиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова Евпраксия Стахиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Параскева Антиповна

Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Старков Тимофей Антипович

Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Парыгина Анастасия Антиповна

Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.02.1800

Сын: Старков Поликарп Антипович

Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Старков Ефим Антипович

Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Старков Василий Антипович

Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1810

Дочь: Феодосия Антиповна

Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1810

Сын: Старков Федот Антипович

Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.08.1814

Дочь: Васса Антиповна

Отец ребёнка: Старков Антип Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Антип Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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