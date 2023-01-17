Старков Тимофей Антипович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти15.04.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
03.05.1819
Жена: Старкова Мария Фоминична
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Сын: Старков Максим Тимофеевич
Мать ребёнка: Старкова Мария Фоминична
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мичкова Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Старкова Мария Фоминична
Рождение ребёнка
1828
Сын: Старков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Старкова Мария Фоминична
Рождение ребёнка
1832
Сын: Старков Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Старкова Мария Фоминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.04.1846
Похороны
17.04.1846
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя