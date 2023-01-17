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Старков Тимофей Антипович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

15.04.1846

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Старков Антип Николаевич

Мать: Старкова Евпраксия Стахиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.05.1819

Жена: Старкова Мария Фоминична

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Сын: Старков Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: Старкова Мария Фоминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мичкова Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Старкова Мария Фоминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Старков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Старкова Мария Фоминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Старков Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Старкова Мария Фоминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
15.04.1846
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
17.04.1846
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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