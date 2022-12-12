Старков Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
10.02.1850
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Григорий Леонтьев Голиков | Поручители по невесте | Григорий Иванов Черепанов | Максим Трофимов Старков
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Старкова Пелагия Петровна
Рождение ребёнка
29.04.1863
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Старкова Пелагия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно