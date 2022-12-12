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Старков Василий Тимофеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Старков Тимофей Антипович

Мать: Старкова Мария Фоминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1850

Жена: Старкова Пелагия Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Григорий Леонтьев Голиков | Поручители по невесте | Григорий Иванов Черепанов | Максим Трофимов Старков
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Старкова Пелагия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.04.1863

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Старкова Пелагия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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