Старкова (Плешакова) Мария Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркова (Плешакова) Мария Фоминична

Старкова (Плешакова) Мария Фоминична

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Плешаков Фома Григорьевич

Мать: Плешакова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.05.1819

Муж: Старков Тимофей Антипович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Сын: Старков Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Старков Тимофей Антипович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мичкова Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Старков Тимофей Антипович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Старков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Старков Тимофей Антипович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Старков Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Старков Тимофей Антипович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close