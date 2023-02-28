Старкова (Плешакова) Мария Фоминична
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
03.05.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Сын: Старков Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Старков Тимофей Антипович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мичкова Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Старков Тимофей Антипович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Старков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Старков Тимофей Антипович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Старков Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Старков Тимофей Антипович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно