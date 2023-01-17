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Плешаков Фома Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1819

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Плешаков Григорий Агафонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Плешаков Никифор Фомич

Мать ребёнка: Плешакова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Старкова Мария Фоминична

Мать ребёнка: Плешакова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.10.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1800

Дочь: Бабикова Степанида Фоминична

Мать ребёнка: Плешакова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Плешаков Макар Фомич

Мать ребёнка: Плешакова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Плешаков Захар Фомич

Мать ребёнка: Плешакова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1806

Дочь: Наталия Фоминична

Мать ребёнка: Плешакова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Устина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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