Плешаков Фома Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Плешаков Григорий Агафонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Плешакова Устина Ивановна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Старкова Мария Фоминична
Мать ребёнка: Плешакова Устина Ивановна
Крещение
16.10.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.11.1800
Дочь: Бабикова Степанида Фоминична
Мать ребёнка: Плешакова Устина Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Плешаков Макар Фомич
Мать ребёнка: Плешакова Устина Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Плешаков Захар Фомич
Мать ребёнка: Плешакова Устина Ивановна
Крещение
15.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1806
Дочь: Наталия Фоминична
Мать ребёнка: Плешакова Устина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1819