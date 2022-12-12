Бабикова (Плешакова) Степанида Фоминична
Место рождения
Дата рождения15.11.1800
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1800
Крещение
16.11.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Захара Пальгуева жена Ксения Григорьева
Бракосочетание
18.02.1821
Муж: Бабиков Яков Никитич
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834