Бабикова (Плешакова) Степанида Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабикова (Плешакова) Степанида Фоминична

Бабикова (Плешакова) Степанида Фоминична

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.11.1800

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1800

Отец: Плешаков Фома Григорьевич

Мать: Плешакова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.11.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Захара Пальгуева жена Ксения Григорьева
Бракосочетание
18.02.1821

Муж: Бабиков Яков Никитич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close