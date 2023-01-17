Плешакова Устина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Плешаков Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Старкова Мария Фоминична
Отец ребёнка: Плешаков Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
15.11.1800
Дочь: Бабикова Степанида Фоминична
Отец ребёнка: Плешаков Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Плешаков Макар Фомич
Отец ребёнка: Плешаков Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Плешаков Захар Фомич
Отец ребёнка: Плешаков Фома Григорьевич
Крещение
23.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1806
Дочь: Наталия Фоминична
Отец ребёнка: Плешаков Фома Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно