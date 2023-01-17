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Плешакова Устина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Плешаков Никифор Фомич

Отец ребёнка: Плешаков Фома Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Старкова Мария Фоминична

Отец ребёнка: Плешаков Фома Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.11.1800

Дочь: Бабикова Степанида Фоминична

Отец ребёнка: Плешаков Фома Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Сын: Плешаков Макар Фомич

Отец ребёнка: Плешаков Фома Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Плешаков Захар Фомич

Отец ребёнка: Плешаков Фома Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1806

Дочь: Наталия Фоминична

Отец ребёнка: Плешаков Фома Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Фома Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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