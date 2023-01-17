Плешаков Никифор Фомич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
28.06.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Плешаков Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Плешакова Неонилла Филипповна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Плешакова Неонилла Филипповна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Плешаков Афанасий Никифорович
Мать ребёнка: Плешакова Неонилла Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно