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Плешаков Никифор Фомич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Плешаков Фома Григорьевич

Мать: Плешакова Устина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.06.1813

Жена: Плешакова Неонилла Филипповна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Плешаков Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Плешакова Неонилла Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Плешакова Неонилла Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Плешаков Афанасий Никифорович

Мать ребёнка: Плешакова Неонилла Филипповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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