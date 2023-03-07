Старкова (Шаимова) Пелагия Петровна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Шаимов Петр Никифорович
Бракосочетание
10.02.1850
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Григорий Леонтьев Голиков | Поручители по невесте | Григорий Иванов Черепанов | Максим Трофимов Старков
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Старков Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.04.1863
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Старков Василий Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно