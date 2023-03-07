Старкова (Шаимова) Пелагия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Шаимова) Пелагия Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Шаимов Петр Никифорович

Мать: Шаимова Анисия Игнатьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
10.02.1850

Муж: Старков Василий Тимофеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Григорий Леонтьев Голиков | Поручители по невесте | Григорий Иванов Черепанов | Максим Трофимов Старков
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Старков Василий Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.04.1863

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Старков Василий Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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