Ширшов Петр Климентьевич
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лебедева Ирина Петровна
Мать ребёнка: Ширшова Анастасия Логиновна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ширшов Лаврентий Петрович
Мать ребёнка: Ширшова Анастасия Логиновна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Глебова Анна Петровна
Мать ребёнка: Ширшова Анастасия Логиновна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Шабалина Мавра Петровна
Мать ребёнка: Ширшова Анастасия Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1828