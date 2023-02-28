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Ширшов Петр Климентьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1763

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Ширшев Климентий Кириллович

Мать: Ширшева Дарья Фотиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лебедева Ирина Петровна

Мать ребёнка: Ширшова Анастасия Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ширшов Лаврентий Петрович

Мать ребёнка: Ширшова Анастасия Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Глебова Анна Петровна

Мать ребёнка: Ширшова Анастасия Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Шабалина Мавра Петровна

Мать ребёнка: Ширшова Анастасия Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшова Анастасия Логиновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1828
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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