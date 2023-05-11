Глебова (Ширшова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти19.02.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
?.01.1811
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Глебов Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Глебов Сильвестр Сергеевич
Отец ребёнка: Глебов Сергей Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1840
Причина смерти: От горячки
Похороны
21.02.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя