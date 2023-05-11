Глебова (Ширшова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Ширшова) Анна Петровна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

19.02.1840

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ширшов Петр Климентьевич

Мать: Ширшова Анастасия Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1811

Муж: Глебов Сергей Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1812

Сын: Глебов Савва Сергеевич

Отец ребёнка: Глебов Сергей Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Глебов Сильвестр Сергеевич

Отец ребёнка: Глебов Сергей Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
19.02.1840
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
21.02.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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