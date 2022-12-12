Ширшова Анастасия Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшова Анастасия Логиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лебедева Ирина Петровна

Отец ребёнка: Ширшов Петр Климентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ширшов Лаврентий Петрович

Отец ребёнка: Ширшов Петр Климентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Глебова Анна Петровна

Отец ребёнка: Ширшов Петр Климентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Шабалина Мавра Петровна

Отец ребёнка: Ширшов Петр Климентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшов Петр Климентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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