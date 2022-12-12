Ширшова Анастасия Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лебедева Ирина Петровна
Отец ребёнка: Ширшов Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ширшов Лаврентий Петрович
Отец ребёнка: Ширшов Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Глебова Анна Петровна
Отец ребёнка: Ширшов Петр Климентьевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Шабалина Мавра Петровна
Отец ребёнка: Ширшов Петр Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно