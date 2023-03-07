Глебов Сергей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Глебов Матвей Никитич
Мать: Глебова Анна Максимовна
Бракосочетание
?.01.1811
Жена: Глебова Анна Петровна
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Глебова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Глебов Сильвестр Сергеевич
Мать ребёнка: Глебова Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно