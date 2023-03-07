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Глебов Сергей Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Глебов Матвей Никитич

Мать: Глебова Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1811

Жена: Глебова Анна Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1812

Сын: Глебов Савва Сергеевич

Мать ребёнка: Глебова Анна Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Глебов Сильвестр Сергеевич

Мать ребёнка: Глебова Анна Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
Неизвестно
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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