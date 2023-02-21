Глебова Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова Анна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Между 1812 и 1814

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Глебов Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Козминых Марина Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Телегина Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.07.1800

Дочь: Жилина Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Пелагия Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Волочугина Мелания Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.01.1805

Дочь: Анисия Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Пелагия Матвеевна

Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Глебов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Матвей Никитич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1812 и 1814
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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