Глебова Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиМежду 1812 и 1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Козминых Марина Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Телегина Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
10.07.1800
Дочь: Жилина Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Пелагия Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Волочугина Мелания Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
13.01.1805
Дочь: Анисия Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Пелагия Матвеевна
Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Глебов Матвей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1812 и 1814