Козминых (Глебова) Марина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козминых (Глебова) Марина Матвеевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Глебов Матвей Никитич

Мать: Глебова Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.06.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1813

Муж: Козминых Козма Меркурьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.05.1814

Сын: Козминых Иван Козмич

Отец ребёнка: Козминых Козма Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Козминых Тарас Козмич

Отец ребёнка: Козминых Козма Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евпраксия Козминична

Отец ребёнка: Козминых Козма Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Климовских Анастасия Козминична

Отец ребёнка: Козминых Козма Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Козминых Александр Козмич

Отец ребёнка: Козминых Козма Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Козминична

Отец ребёнка: Козминых Козма Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Хохлова Евдокия Козминична

Отец ребёнка: Козминых Козма Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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