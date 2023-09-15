Козминых (Глебова) Марина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Глебов Матвей Никитич
Мать: Глебова Анна Максимовна
Крещение
02.06.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.05.1814
Сын: Козминых Иван Козмич
Отец ребёнка: Козминых Козма Меркурьевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Козминых Козма Меркурьевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евпраксия Козминична
Отец ребёнка: Козминых Козма Меркурьевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Климовских Анастасия Козминична
Отец ребёнка: Козминых Козма Меркурьевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Козминых Александр Козмич
Отец ребёнка: Козминых Козма Меркурьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Козминична
Отец ребёнка: Козминых Козма Меркурьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Хохлова Евдокия Козминична
Отец ребёнка: Козминых Козма Меркурьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно