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Козминых Иван Козмич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.05.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1814

Отец: Козминых Козма Меркурьевич

Мать: Козминых Марина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Козминых Васса Антиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Козминых Васса Антиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Козминых Яков Иванович

Мать ребёнка: Козминых Васса Антиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Козминых Петр Иванович

Мать ребёнка: Козминых Васса Антиповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козминых Васса Антиповна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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