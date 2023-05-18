Козминых Иван Козмич
Место рождения
Дата рождения15.05.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1814
Крещение
16.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Козминых Васса Антиповна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Козминых Васса Антиповна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Козминых Васса Антиповна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Козминых Васса Антиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козминых Васса Антиповна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно