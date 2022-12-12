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Козминых Козма Меркурьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Козминых Меркурий Васильевич

Мать: Казниных Мавра Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1813

Жена: Козминых Марина Матвеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.05.1814

Сын: Козминых Иван Козмич

Мать ребёнка: Козминых Марина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Козминых Тарас Козмич

Мать ребёнка: Козминых Марина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евпраксия Козминична

Мать ребёнка: Козминых Марина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Климовских Анастасия Козминична

Мать ребёнка: Козминых Марина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Козминых Александр Козмич

Мать ребёнка: Козминых Марина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Козминична

Мать ребёнка: Козминых Марина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Хохлова Евдокия Козминична

Мать ребёнка: Козминых Марина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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