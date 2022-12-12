Козминых Козма Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
07.02.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.05.1814
Сын: Козминых Иван Козмич
Мать ребёнка: Козминых Марина Матвеевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Козминых Марина Матвеевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евпраксия Козминична
Мать ребёнка: Козминых Марина Матвеевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Климовских Анастасия Козминична
Мать ребёнка: Козминых Марина Матвеевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Козминых Александр Козмич
Мать ребёнка: Козминых Марина Матвеевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Козминична
Мать ребёнка: Козминых Марина Матвеевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Хохлова Евдокия Козминична
Мать ребёнка: Козминых Марина Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно