Казниных Мавра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казниных Мавра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1777

Сын: Казниных Григорий Меркурьевич

Отец ребёнка: Козминых Меркурий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Жемчужных Параскева Меркурьевна

Отец ребёнка: Козминых Меркурий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Козминых Иоаким Меркурьевич

Отец ребёнка: Козминых Меркурий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Козминых Козма Меркурьевич

Отец ребёнка: Козминых Меркурий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафия Меркурьевна

Отец ребёнка: Козминых Меркурий Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козминых Меркурий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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