Казниных Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1777
Сын: Казниных Григорий Меркурьевич
Отец ребёнка: Козминых Меркурий Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Жемчужных Параскева Меркурьевна
Отец ребёнка: Козминых Меркурий Васильевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Козминых Иоаким Меркурьевич
Отец ребёнка: Козминых Меркурий Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Козминых Козма Меркурьевич
Отец ребёнка: Козминых Меркурий Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафия Меркурьевна
Отец ребёнка: Козминых Меркурий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно