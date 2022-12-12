Козминых Меркурий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Казнин Василий Степанович
Мать: Казнина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
24.11.1777
Сын: Казниных Григорий Меркурьевич
Мать ребёнка: Казниных Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Жемчужных Параскева Меркурьевна
Мать ребёнка: Казниных Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Козминых Иоаким Меркурьевич
Мать ребёнка: Казниных Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Козминых Козма Меркурьевич
Мать ребёнка: Казниных Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафия Меркурьевна
Мать ребёнка: Казниных Мавра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1828