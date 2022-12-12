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Козминых Меркурий Васильевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1752

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Казнин Василий Степанович

Мать: Казнина Анна Алексеевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.11.1777

Сын: Казниных Григорий Меркурьевич

Мать ребёнка: Казниных Мавра Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Жемчужных Параскева Меркурьевна

Мать ребёнка: Казниных Мавра Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Козминых Иоаким Меркурьевич

Мать ребёнка: Казниных Мавра Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Козминых Козма Меркурьевич

Мать ребёнка: Казниных Мавра Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафия Меркурьевна

Мать ребёнка: Казниных Мавра Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казниных Мавра Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1828
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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