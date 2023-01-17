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(Козминых) Агафия Меркурьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

25.03.1815

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Козминых Меркурий Васильевич

Мать: Казниных Мавра Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
25.03.1815
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
27.03.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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