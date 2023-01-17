Козминых Иоаким Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
02.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Иоакимовна
Мать ребёнка: Козминых Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Соцкова Ульяна Иоакимовна
Мать ребёнка: Козминых Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Старкова Степанида Иоакимовна
Мать ребёнка: Козминых Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Козминых Платон Иоакимович
Мать ребёнка: Козминых Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Козминых Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агафия Иоакимовна
Мать ребёнка: Козминых Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Козминых Лаврентий Иоакимович
Мать ребёнка: Козминых Ксения Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно