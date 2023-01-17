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Козминых Иоаким Меркурьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Козминых Меркурий Васильевич

Мать: Казниных Мавра Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.02.1806

Жена: Козминых Ксения Алексеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Иоакимовна

Мать ребёнка: Козминых Ксения Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Соцкова Ульяна Иоакимовна

Мать ребёнка: Козминых Ксения Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Старкова Степанида Иоакимовна

Мать ребёнка: Козминых Ксения Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Козминых Платон Иоакимович

Мать ребёнка: Козминых Ксения Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Козминых Иван Иоакимович

Мать ребёнка: Козминых Ксения Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агафия Иоакимовна

Мать ребёнка: Козминых Ксения Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Козминых Лаврентий Иоакимович

Мать ребёнка: Козминых Ксения Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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