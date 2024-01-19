Старкова (Сухова) Степанида Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Сухова) Степанида Иоакимовна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Козминых Иоаким Меркурьевич

Мать: Козминых Ксения Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.06.1836

Муж: Старков Онисим Никитич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Игнатий Смирнов | Павел Дмитриев Смирнов
Крещение
10.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1845

Дочь: Анисия Онисимовна

Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1848

Сын: Старков Григорий Онисимович

Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1849

Дочь: Екатерина Онисимовна

Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.04.1852

Дочь: Александра Онисимовна

Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Феодосия Онисимовна

Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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