Старкова (Сухова) Степанида Иоакимовна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
04.06.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Игнатий Смирнов | Павел Дмитриев Смирнов
Крещение
10.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1845
Дочь: Анисия Онисимовна
Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич
Рождение ребёнка
?.11.1848
Сын: Старков Григорий Онисимович
Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич
Рождение ребёнка
29.11.1849
Дочь: Екатерина Онисимовна
Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич
Рождение ребёнка
30.04.1852
Дочь: Александра Онисимовна
Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Феодосия Онисимовна
Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно