Старков Онисим Никитич
Место рождения
Дата рождения22.02.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
22.02.1812
Отец: Старков Никита Козмич
Крещение
23.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1836
Сын: Старков Георгий Онисимович
Мать ребёнка: Старкова Параскева Демидовна
Бракосочетание
04.06.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Игнатий Смирнов | Павел Дмитриев Смирнов
Рождение ребёнка
05.07.1837
Дочь: Агриппина Онисимовна
Мать ребёнка: Старкова Параскева Демидовна
Крещение
12.05.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839
Сын: Старков Ермолай Онисимович
Мать ребёнка: Старкова Параскева Демидовна
Рождение ребёнка
22.01.1843
Сын: Старков Афанасий Онисимович
Мать ребёнка: Старкова Параскева Демидовна
Рождение ребёнка
06.01.1845
Дочь: Анисия Онисимовна
Мать ребёнка: Старкова Степанида Иоакимовна
Рождение ребёнка
?.11.1848
Сын: Старков Григорий Онисимович
Мать ребёнка: Старкова Степанида Иоакимовна
Рождение ребёнка
29.11.1849
Дочь: Екатерина Онисимовна
Мать ребёнка: Старкова Степанида Иоакимовна
Рождение ребёнка
30.04.1852
Дочь: Александра Онисимовна
Мать ребёнка: Старкова Степанида Иоакимовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Феодосия Онисимовна
Мать ребёнка: Старкова Степанида Иоакимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно