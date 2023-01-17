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Старков Онисим Никитич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.02.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1812

Отец: Старков Никита Козмич

Мать: Старкова Ульяна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1836

Сын: Старков Георгий Онисимович

Мать ребёнка: Старкова Параскева Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.06.1836

Жена: Старкова Степанида Иоакимовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Игнатий Смирнов | Павел Дмитриев Смирнов
Рождение ребёнка
05.07.1837

Дочь: Агриппина Онисимовна

Мать ребёнка: Старкова Параскева Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.05.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839

Сын: Старков Ермолай Онисимович

Мать ребёнка: Старкова Параскева Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.01.1843

Сын: Старков Афанасий Онисимович

Мать ребёнка: Старкова Параскева Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.01.1845

Дочь: Анисия Онисимовна

Мать ребёнка: Старкова Степанида Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1848

Сын: Старков Григорий Онисимович

Мать ребёнка: Старкова Степанида Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1849

Дочь: Екатерина Онисимовна

Мать ребёнка: Старкова Степанида Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.04.1852

Дочь: Александра Онисимовна

Мать ребёнка: Старкова Степанида Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Феодосия Онисимовна

Мать ребёнка: Старкова Степанида Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Параскева Демидовна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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