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Старков Ермолай Онисимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Старков Онисим Никитич

Мать: Старкова Параскева Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.01.1875

Дочь: Анастасия Ермолаевна

Мать ребёнка: Старкова Анисия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ермолаевна

Мать ребёнка: Старкова Анисия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Анисия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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