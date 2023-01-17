Старков Ермолай Онисимович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
27.01.1875
Дочь: Анастасия Ермолаевна
Мать ребёнка: Старкова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ермолаевна
Мать ребёнка: Старкова Анисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старкова Анисия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно