Старкова Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова Анисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1875

Дочь: Анастасия Ермолаевна

Отец ребёнка: Старков Ермолай Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ермолаевна

Отец ребёнка: Старков Ермолай Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Ермолай Онисимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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