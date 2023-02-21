Старкова Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1875
Дочь: Анастасия Ермолаевна
Отец ребёнка: Старков Ермолай Онисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ермолаевна
Отец ребёнка: Старков Ермолай Онисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно