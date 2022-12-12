Старкова (Лебедева) Параскева Демидовна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиМежду 1843 и 1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
20.01.1836
Сын: Старков Георгий Онисимович
Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич
Рождение ребёнка
05.07.1837
Дочь: Агриппина Онисимовна
Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич
Крещение
12.05.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839
Сын: Старков Ермолай Онисимович
Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич
Рождение ребёнка
22.01.1843
Сын: Старков Афанасий Онисимович
Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1843 и 1844