Старкова (Лебедева) Параскева Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркова (Лебедева) Параскева Демидовна

Старкова (Лебедева) Параскева Демидовна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1811

Дата смерти

Между 1843 и 1844

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Лебедев Демид Иванович

Мать: Лебедева Матрона Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1836

Сын: Старков Георгий Онисимович

Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.07.1837

Дочь: Агриппина Онисимовна

Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.05.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839

Сын: Старков Ермолай Онисимович

Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.01.1843

Сын: Старков Афанасий Онисимович

Отец ребёнка: Старков Онисим Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Онисим Никитич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1843 и 1844
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close